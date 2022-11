Im Advent ins Gespräch kommen

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

„Begegnungen im Advent!“ – unter diesem Motto lädt die Volkskultur Niederösterreich ein, Fenster adventlich zu gestalten und mit Familie, Nachbarn und Freunden zu teilen. Im Rahmen dieser Initiative sollen Menschen miteinander ins Gespräch kommen und einander Zeit und Freude schenken.

Begegnungen im Advent: Das bedeutet auch, neue Menschen kennenzulernen, neue Bekanntschaften zu knüpfen und zu erfahren, wie wertvoll Wegbegleiter – in derselben Straße oder in derselben Gemeinschaft – sind. Ob 24 Fenster in einem Ort oder an einem Gebäude, oder ob ein Fenster 24 Mal neu „befüllt“ wird, es gibt viele Möglichkeiten, einen „Fensterkalender“ zu gestalten. Auch die dazugehörigen herzlichen Begegnungen bei den liebevoll gestalteten Adventfenstern – bei Punsch und Keksen zum Beispiel – sollen dabei nicht zu kurz kommen.

Der Adventleitfaden „Stiller Advent“ liegt diese Woche als Beilage der NÖN bei. Ideen und Anregungen für die Gestaltung eines Adventfensters finden Interessierte nicht nur in der Broschüre, sondern auch laufend auf www.volkskulturnoe.at