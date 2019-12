Trotz des Zitterns bezüglich der Schneelage und der Temperaturen im Vorfeld konnte die Aktion „Skikids“ in den Skigebieten Puchberg am Schneeberg, Annaberg, St. Corona am Wechsel, Mönichkirchen und Forsteralm planmäßig stattfinden. In Lackenhof am Ötscher, Karlstift, am Hochkar und am Jauerling wird die Aktion um eine Woche (auf 14. und 15. Dezember verschoben). Die einmalige Initiative, die gemeinsam mit dem NÖ Landesskiverband und dem NÖ Landesskilehrerverband durchgeführt wird, fand heuer bereits zum 14. Mal statt. „Jedes Jahr sind die Plätze für ,Skikids‘ innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Es freut mich sehr, dass in Niederösterreich so eine große Begeisterung für den Wintersport besteht. 800 Anfängern zwischen fünf und zwölf Jahren können wir mit dem kostenlosen Zwei-Tages-Kurs das Skifahren und das Snowboarden näher bringen“, freute sich auch Sportlandesrätin Petra Bohuslav, welche sich in Puchberg am Schneeberg ein Bild der gelungenen Aktion machte.

Einstieg in den Wintersport

Zum Sport zu bewegen ist das Ziel der Aktion „Skikids“, die vor allem durch ihre Nachhaltigkeit besticht. Bisher konnte über 10.000 Kindern der Einstieg in den Wintersport ermöglicht werden, von denen rund 96 Prozent immer noch aktiv Ski- oder Snowboard fahren. Die Euphorie für den Wintersport wird auch von 5. bis 6. Jänner zu spüren sein, wenn die Elite des Snowboardsports in Lackenhof am Ötscher für einen Parallelriesenslalom der Damen und der Herren sowie einen Mixed-Team-Bewerb zu Gast ist. Mit dabei ist auch Benjamin Karl, der bei dem Wintersportspektakel ein Favorit für das Podium ist.