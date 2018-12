Schnee, Motivation und Begeisterung für den Skisport waren auch 2018 die Zutaten für die Aktion „Skikids“, die zum 13. Mal stattfand. In neun Skigebieten in Niederösterreich konnte die Initiative mit dem NÖ Landesskiverband und dem NÖ Landesskilehrerverband reibungslos durchgeführt werden. „Jedes Jahr ist der Ansturm groß!

Es ist toll, dass Kinder und ihre Eltern immer noch Interesse am Ski und Snowboarden haben. 800 Anfängern zwischen fünf und zwölf Jahren konnten wir mit dem kostenlosen 2-Tages-Kurs den Einstieg in den Wintersport erleichtern“, freute sich Sportlandesrätin Petra Bohuslav. Die Skigebiete werden stets verbessert und erweitert, damit dem Skivergnügen nichts im Weg steht. So wurden in St. Corona Infrastrukturinvestitionen getätigt, die zu einem neuen Rodelangebot, einer Verbesserung der Funslope und einem neuen Startbereich geführt haben. In Mönichkirchen wurde der Tellerlift aus dem Jahr 1976 durch einen neuen ersetzt.

Zum Sport zu bewegen ist auch das Ziel der Aktion Skikids, die vor allem durch ihre Nachhaltigkeit besticht. Bisher konnte über 9.000 Kindern der Einstieg in den Wintersport ermöglicht werden.