Aktion „Skikids“ startet wieder

Mit der Aktion „Skikids“ sollen Kinder schon früh die Möglichkeit bekommen, den Ski- und Snowboardsport kennenzulernen, und der Einstieg in den Wintersport für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich erleichtert werden.

Insgesamt stehen wieder 800 Plätze für den kostenlosen Zwei-Tages-Einsteigerkurs für Ski und Snowboard zur Verfügung. Neben den Anfängerkursen inklusive Mittagessen und Mittagsbetreuung erhalten die Kinder außerdem einen Gutschein für eine Saisonkarte der neun teilnehmenden Skigebiete – Lackenhof am Ötscher, Hochkar, Annaberg, St. Corona am Wechsel, Mönichkirchen, Karlstift, Jauerling, Hollenstein und Puchberg am Schneeberg – gratis dazu.

„Es ist wichtig, unseren Kindern den Wintersport möglichst früh näherzubringen, sie zum Ski- sowie Snowboardfahren zu animieren und nachhaltig für den Sport zu begeistern“, betont Sportlandesrat Jochen Danninger.

Die „Skikids“ finden am 10. und 11. Dezember statt. Die Registrierung startet am 4. November um 12 Uhr unter skikids.sportlandnoe.at , der Anmeldestart ist am 18. November ab 12 Uhr.