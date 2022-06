Um einen Euro auf die Kunstmeile Krems

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Am 3. Juli ist NÖN-1-Euro auf der Kunstmeile Krems. Wer das Kennwort „NÖN“ angibt, kommt um nur 1 Euro pro Gast und Haus ins Karikaturmuseum Krems, in die Kunsthalle Krems, das Forum Frohner und die neue Landesgalerie Niederösterreich, von 10 bis 18 Uhr. In der Landesgalerie ist die Highlightausstellung „Rendezvous mit der Sammlung, Kunst von 1960 bis heute“ zu sehen. Die Schau ist ein Beitrag zu 100 Jahre Niederösterreich. Die Kunsthalle Krems zeigt die Personale „Helen Frankenthaler. Malerische Konstellationen“ und das Karikaturmuseum Krems feiert mit der Sonderausstellung „100 Jahre Paul Flora. Von bitterbös bis augenzwinkernd“ den 100 Geburtstag des gebürtigen Tirolers.

Sonntag, 03.07.2021, 10-18 Uhr