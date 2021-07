Am 11. Juli ist NÖN-1-Euro auf der Kunstmeile Krems. Wer das Kennwort „NÖN“ angibt, kommt um nur 1 Euro pro Gast und Haus ins Karikaturmuseum Krems, in die Kunsthalle Krems, das Forum Frohner und die neue Landesgalerie Niederösterreich, von 10 bis 18 Uhr. In der Landesgalerie ist die Highlightausstellung „WACHAU. Die Entdeckung eines Welterbes“ zu sehen. Die Kunsthalle Krems zeigt die berührende Ausstellung „Patricia Piccinini. Embracing the Future“ und das Karikaturmuseum Krems feiert mit der Sonderaustellung „Schätze aus 20 Jahren. Karikaturen aus den Landessammlungen Niederösterreich“ seinen 20. Geburtstag.

Sonntag, 11.07.2021, 10-18 Uhr