Marillenliebhaber und die, die es noch werden wollen, können heuer besonders lang ihre Lieblingsfrucht in allen Variationen in Krems genießen: Denn aufgrund der derzeit gültigen Auflagen findet „Alles Marille“ heuer den ganzen Juli lang statt, um so für alle Besucher und Gäste ein entspanntes Marillenerlebnis bieten zu können. Start von „Alles Marille“ ist am Freitag, 2. Juli. Die ganze Altstadt putzt sich dafür heraus, eine Marillen-Dekoration sorgt für Überraschungsmomente.

Den ganzen Monat lang sorgen die Gastronomen für höchsten Genuss – mit Marillenknödeln, Marillenschaumrollen, Marillensekt, Marillen-Bowle und vielen weiteren Köstlichkeiten vom Wachauer Gulasch bis zum Haubengenuss.

An den Wochenenden im Juli ziehen dann Künstler durch die Altstadt, und Musiker beleben die Plätze. Da ist für Groß und Klein das Passende dabei. Der Marillenverkauf startet, sobald Marillen verfügbar sind und solange der Vorrat reicht. Infos: www.kaufinkrems.at