Nach der Jubiläumsveranstaltung mit Rekord-Teilnehmerfeld 2018, starten die Wachauer Radtage am 14. Juli wieder mit drei herausfordernden Strecken.

Wachauer Radtage gehen in die nächste Runde .

Am 14. Juli werden den Teilnehmern der Wachauer Radtage drei herausfordernde und abwechslungsreiche Strecken (Wachauer Genuss Radtour 50 km, Raiffeisen Power Radmarathon 92 km, Champions Radmarathon 159 km) durch die Wachau und das Waldviertel, angepasst an die individuelle Leistungsklasse, geboten. Ein besonderes Highlight stellt das unvergessliche Massenstarterlebnis und die ersten gemeinsamen Kilometer in einem der größten Pelotons Österreichs dar.

In den letzten Jahren qualifizierten sich die Wachauer Radtage durch die professionelle Organisation und die herausfordernde Streckenführung als ideales Sommertraining für viele der ÖSV Sportstars!

Für die Sicherheit der Besucher und Teilnehmer sind unzählige Polizeibeamte, eine Motorradstaffel, Ordner sowie Ärzte und Sanitäter während der gesamten Veranstaltung im Einsatz, sogar ein Hubschrauber in Bereitschaft. Diese Organisationen werden von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, die maßgeblich an der Aufrechterhaltung der hohen Sicherheitsstandards beteiligt sind.

Neben hohen Sicherheitsstandards können die Teilnehmer auch die Einzigartigkeit der landschaftlichen Kulisse genießen und die Schönheiten des Weltkulturerbes vom Sattel aus erleben.

Unmittelbar nachdem die „großen“ Teilnehmer auf die Strecke gehen, gehört der Start-Zielbereich und das Bikerdorf ausschließlich den Kleinsten. Zu bewältigen gibt es einen zweitteiligen Bewerb bestehend aus einer Rundstrecke und einem Geschicklichkeitsparcours, organisiert vom Union Radrennteam Pielachtal.