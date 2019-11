Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren lädt Moderator und Entertainer Andy Marek am Samstag, 21. Dezember, 19.30 Uhr, zu seiner Weihnachtsshow ein. Dabei werden in der Sporthalle in Waidhofen/Thaya Gäste aus der Showbranche und heimische Künstler vor den Vorhang gebeten. Aber auch prominente Interviewpartner werden über Persönliches und das Weihnachtsfest plaudern. Karten gibt es ab 14. November um 22 Euro (für Kinder um 8 Euro) in den Sparkassen in ganz NÖ.