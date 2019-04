Über 650 Läuferinnen und Läufer, sowie Duathleten waren beim Sporttag 2018 dabei. Eine atemberaubende Kulisse: Austragungsort ist auch dieses Jahr die beeindruckende Kulisse der Umgebung in und rund um Maissau. Start und Ziel aller Bewerbe ist am Hauptplatz. Entlang der Strecke sorgen Zuschauer und Musik immer für tolle Stimmung. Die Moderatoren Richie Kapun und Gerhard Eichinger informieren und heizen den Teilnehmern ordentlich ein.

Für das Jahr 2019 ist Neues und für die gesamte Region Spektakuläres geplant: Durch die Ausrichtung des neuen Amethyststadt Maissau Panoramalaufs werden die ambitionierten Teilnehmer einen kompletten Rundumblick bekommen. Das Teilnehmerfeld soll wieder an die fast 700 Starter hochgeschraubt werden.

Neu ist auch der Start mit den Kindern und Schülern:

Diese ermittelten die schnellsten der Region und das Projekt Run&FUN mit der NMS bildet den Abschluss. Es gibt 13 Kinderbewerbe von U6 bis U18. Die Volksschulbewerbe sind u.a. einer der 9 Veranstaltungen der Laufinitiative 2020 (Details: 92 Schulen in 4 Bezirken Hollabrunn, Horn,-Korneuburg, und Tulln nehmen teil – www.li2020.at)

Ab 14 Uhr geht es mit dem traditionellem 9. Maissauer 2/4 Duathlon und NEU der 2/4 Duathlon Supersprint (Halbe Distanz) Im Einzelbewerb werden u.a auch die NÖ Landesmeister ermittelt und dieser ist auch ein Bewerb des NÖ/ BGLD/ Winer Duathloncups. Im 2er Staffelbewerb steht speziell bei Einsteigern der Spaß im Vordergrund. 2 Personen teilen sich die Distanz und es gibt auch eine eigene Damenwertung.

Ab 16:30 Uhr Start des Amethyststadt Maissau Panoramalauf über 9,2km. Dieser ist ein Bewerb des Österreichischen Volkslaufcup und so werden wieder viele Teilnehmer aus ganz Österreich am 2,9km Nordic Walking, 2,9km Genießerlauf starten.

Ab 18:00 Uhr findet erstmals der Weinbeisser statt. Ein neues DirtRun Rennformat mit Vor- Zwischen- und Finalläufen; Streckenlänge 900m mit Hindernissen – ALLE können mitmachen- Finishermedaille und viel Spaß inklusive.

3 Specials warten auf die Teilnehmer:

SPECIAL I: Unter allen Kindern wird ein Gutschein über einen Familien-Kurzurlaub in der Ferienregion Pyhrn-Priel 1 Übernachtung für 2 Erwachsene + 2 Kinder in einem Mittelklasse-Familienhotel in Windischgarsten bei der Tombola verlost

SPECIAL II: ALLE Erwachsenen Starter erhalten wieder ein Geschenk der Fa. Jolsport

SPECIAL III: Livestream in Kooperation mit dem SPORTLANDNOE.TV

Hartfacts und Kurzübersicht:

Sa. 27. April 2019

11:00 Start der Kinder und Schülerbewerbe (U6-U10); U12-U18 mit Hindernissen Rund&Fun

(U6-U10); U12-U18 mit Hindernissen Rund&Fun 14:00 9.Maissauer 2/4 Duathlon mit NÖ Landesmeisterschaft im Duathlon Sprint und NEU mit Supersprint

16:30 Amethyststadt Maissau Panoramalauf 9,2km mit Genießerlauf+ Nordic Walking 2,9km

9,2km mit Genießerlauf+ Nordic Walking 2,9km 18:00 Weinbeisser DirtRun Sprint mit Vor und Zwischenläufen und Finale 900m

Alle Informationen und Anmeldung unter www.lurs.at