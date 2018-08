Die vier Musiker aus dem oberösterreichischen Salzkammergut Peter „Little Pete“ Gruber – acoustic guitar, e-guitar, vocals ‚ songwriter Alois „Big Daddy“ Gruber – bass, vocals Peter „Pistol Pete“ Soder - e-guitar, vocals Thomas „The Hitter“ Schneider – drums verstehen es auf eine eigene Weise ihr zahlreiches Publikum zu begeistern. Der Erfolg der Band besteht nicht nur darin, die amerikanischen Songs von bekannten Größen zu covern, sondern sie mit dem eigenen, unverwechselbaren Sound zu bereichern. Und das beherrschen die vier Jungs besonders.

Die Authentizität der Musiker ist deutlich spürbar. Für die Anhänger ihrer Musik das Beste zu geben, das ist es, worauf es ihnen ankommt. Seit vielen Jahren ist die Band NASHVILLE ein Fixstern am heimischen Musik-Himmel und kann auch bereits auf etliche Auslandsauftritte zurückblicken. So gastierten Sie in Deutschland, Estland, Italien, USA,… Erst kürzlich im April reiste die Band NASHVILLE für 2 Konzerte ins Country Mekka Nashville und die Inspiration der amerikanischen Musikhauptstadt blieb nicht ohne Folgen. Das vorliegende Album „Area Fifty Now“ beinhaltet viele Einflüsse dieser Reise.

Unter anderem auch das Duett mit „High South“ aus Nashville beim Song „If loving you is a cirme“. Lassen auch Sie sich von der Spielfreude der Band NASHVILLE aus dem Salzkammergut anstecken. Auch wenn es zugegebenermaßen etwas ungewöhnlich und wesentlich schwieriger ist, aus Österreich kommend, mit einer eigenen Art von Country & Trucker Musik Fuß zu fassen und diese dann auch noch über die Grenzen hinaus populär zu machen..... Aber hey….NASHVILLE ist nicht nur eine Band - sie sind eine Gruppe von 4 Menschen mit einer Mission - die antreten, um den Zaun aufzureißen, aus der einsamen und verstaubten Area 51 ausbrechen, um in eine ganz neue "Area Fifty Now“ eintauchen zu können.

Link zum Teaser: https://youtu.be/lpEz09HpmPc