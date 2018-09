1798 im einstigen Stadtpalais Schwarzenberg am Neuen Markt in Wien uraufgeführt, thematisiert das deutsche Oratorium von Joseph Haydn die Erschaffung der Welt. In den Solopartien erzählen und kommentieren Erzengel die sechs Tage der Schöpfung, auch Adam und Eva kommen zu Wort.

Interpreten

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Christina Landshamer, Sopran

Maximilian Schmitt, Tenor

Jochen Schmeckenbecher, Bariton

RIAS Kammerchor

Yutaka Sado, Dirigent

Programm

Joseph Haydn

«Die Schöpfung» Oratorium für Soli, Chor und Orchester, Hob. XXI:2

