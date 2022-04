Tuesday Nightskating: Erfolgsprojekt startet wieder durch

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Tuesday Nightskating ist mit regulärem Programm zurück. Von Mai bis August sind wieder jeden zweiten Dienstagabend abwechselnd in St. Pölten und Wiener Neustadt jeweils neun Ausfahrten geplant. Gestartet wird am 3. Mai in der Landeshauptstadt. „Tuesday Nightskating hat sich zu einem beliebten Freizeit-Erlebnis in St. Pölten und Wiener Neustadt entwickelt und bringt die Niederösterreicher zum gemeinsamen Sporttreiben. Mit guter Musik, verschiedenen Mottos und freier sowie sicherer Fahrt auf den Straßen kann Inlineskaten ja nur Spaß machen“, freut sich Sportlandesrat Jochen Danninger.

Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist immer um 19 Uhr beim Klangturm in St. Pölten bzw. (voraussichtlich) am Hauptplatz in Wiener Neustadt. Um 19.30 Uhr geht es dann los. Ein mobiler DJ-Wagen wird für den richtigen Beat sorgen. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, werden die Sportler jedes Mal von einer Polizeieskorte, ausgebildeten Rolling Guards und dem Roten Kreuz begleitet. Infos: Auf Facebook unter „Tuesday Nightskating“ beziehungsweise „Tuesday Nightskating Wiener Neustadt“.