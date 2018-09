Verstorben, begraben, vergessen? Friedhöfe erzählen.

Zum Abschluss der Tagung findet am 15. September ab 10 Uhr ein „Tag der Archäologie“ am Domplatz statt. Das Grabungsteam gibt in mehreren Stationen Einblick in seine Arbeit. Was wurde bisher entdeckt? Was können wir alles an den Skeletten erkennen? Was steckt alles hinter einer Ausgrabung? Das sind nur einige Fragen, die beantwortet werden.

Weiters präsentieren sich archäologisch/historische Vereine wie der „Burgverein Burg Ried“, die „Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie“ oder „ArchaeoPublica“. Zusätzlich gibt es ab 12 Uhr Vorführungen vom Verein „IG 1400“ zu folgenden Themen: Münzprägen, Fertigen von Schuhen, Messerscheiden und Gürteln oder zu Kosmetik der Hochgotik. „Vetera legimus“ bietet einen Einblick in das mittelalterliche Schriftwesen und in die Wappenkunde, während „Historia vivens 1300“ über das spätmittelalterliche Waffenwesen informiert. Archeomuse entführt sie auf eine kulinarische Reise mit längst vergessenen Rezepten.