Narzissen, so weit das Auge reicht im Ausseerland

Im Frühling steht das Ausseerland wieder ganz im Zeichen der Sternnarzisse, die die Berglandschaft in ein duftendes, weißes Blütenmeer verwandelt. Beim Narzissenfest sind die Narzissenfiguren in ihrem prächtigen weißen Blütenkleid im Mittelpunkt, die im Zentrum von Bad Aussee bestaunt werden können. Mit dem Krönungsabend der Hoheiten wird am Donnerstag, 1. Juni, im Kur- und Congresshaus Bad Aussee das Fest eröffnet.

Fixpunkt beim Narzissenfest ist unter anderem am 2. Juni der Maitanz der Kinder mit Volksmusik. Abends steht die Narzissennacht auf dem Programm, bei der sich das Stadtzentrum in eine Fußgängerzone verwandelt. Am 3. Juni können sich Gäste am Narzissenstecken der Figuren für den Narzissenkorso beteiligen. Außerdem gibt es eine Oldtimerfahrt mit Präsentation der edlen Fahrzeuge, Mode Show und natürlich Musik. Am Festsonntag bildet die Prämierung der Figuren den krönenden Abschluss des Narzissenfests.

Info: www.narzissenfest.at