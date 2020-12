Rupert Mühlbacher

Zwei Jahrtausende lang ist Klosterneuburg schon besiedelt und seit neun Jahrhunderten leben und arbeiten hier Menschen. Da gibt es einiges zu erzählen – was die Leute hier gemacht und gedacht haben, von Katastrophen und Großprojekten, von Lebenskonzeptionen oder einfach von witzigen Begebenheiten.

Mit einem Buch und YouTube-Videos wurden Geschichten rund um das Stift Klosterneuburg erlebbar gemacht. Rupert Mühlbacher

Um die Geschichten des Stiftes Klosterneuburg auch in Zeiten der Corona-Pandemie erleben zu können, sind nun Kurzfilme entstanden, in denen Augustiner-Chorherren sowie der Bibliothekar, Kustos, Archivar, Weingutsleiter und andere Mitarbeiter einzigartige Einblicke in das Stift Klosterneuburg geben.

Und Geschichten wurden auch zu Papier gebracht.

Stift Klosterneuburg

Im Buch „Prügelbrot statt Geisterspuk“ gibt es 50 Geschichten über das Stift Klosterneuburg, die junge Geisteswissenschaftler zusammengetragen haben. Sie beschäftigen sich im weitesten Sinne mit den historischen Quellen der stiftlichen Sammlungen und bieten einen Blick von außen auf die Hausnarrative des Stiftes.

Infos: www.stift-klosterneuburg.at