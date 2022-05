Mitreden über Europa in Wiener Neustadt

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Klimawandel, Corona, der Krieg in der Ukraine: Wir leben in einer Zeit der großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam – in einer starken Europäischen Union – lösen können. Doch nur durch eine aktive Teilnahme der Bevölkerung und offenen Dialog kann sich die EU auch weiterentwickeln und Lösungen im Sinne aller finden. Deshalb findet am Freitag, 17. Juni, um 17 Uhr, in den Kasematten in Wiener Neustadt ein Bürgerforum statt. Alle Bürger aus der Region sind eingeladen, ihre Anliegen mit den Abgeordneten zum Europäischen Parlament zu diskutieren. Am Podium stehen der Abgeordnete zum Europäischen Parlament Lukas Mandl (ÖVP) sowie Julia Eichberger als BürgerInnenvertreterin und Teilnehmerin der Konferenz zur Zukunft Europas. Als Vertreter von Wiener Neustadt ist Vizebürgermeister und Nationalratsabgeordneter Christian Stocker dabei. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns auf einen offenen Dialog und gute Diskussionen“, so Frank Piplat, Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich und Organisator des Bürgerforums.

www.europarl.at