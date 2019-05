Das Schneiderwirttrio aus der Lipizzaner-Heimat gehört zum Besten, was die volkstümliche Musikszene in Österreich zu bieten hat. Mit ihren Liedern und den großen Hits ihrer musikalischen Vorfahren, den legendären „Kern Buam“, deren legitimierte Nachfolger sie sind, begeistern die Musiker seit neun Jahren ihr Publikum.

Aber auch aus eigener Feder sind zahlreiche Werke entstanden wie das Lied „Almschroah“, wo sich die Burschen vom Schneiderwirt-Trio ihrer volkstümlichen Wurzeln besinnen. Alles in allem transportiert das Schneiderwirt-Trio sein ganz persönliches Lebensgefühl wie im Lied „Zwoamol s Herz verlorn“. Einmal an die Ehefrau und einmal an die schöne Heimat, in der man lebt.

