Am Samstag, 23. Juni 2018 ist es wieder so weit und die Burgmauern werden in „rot-gelb-grünen“ Farben erstrahlen.

Jamaikanische und afrikanische Spezialitäten, Chill-Out-Areas und das einzigartige Flair der Burgarena werden das Übrige dazu beitragen, dass es wieder ein rundum gelungenes Reggaejam wird!

Also – Get Up, Stand Up, und nichts wie rauf auf die Burgruine!

Bands:

Tschebberwooky (AUT)

Tschebberwooky | zVg

Rootical Foundation (ITA)

Rootical Foundation | zVg

Rastatronics