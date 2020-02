Mit über 3 Millionen verkauften Tonträgern weltweit und seiner wilden Bühnenshow ist Bilgeri noch immer ein internationales Aushängeschild der österreichischen Pop- und Rockmusik. Er lacht dem Alter ins Gesicht, fegt wie ein Derwisch über die Bühne und knallt die größten Hits seiner Karriere – von „Video Life“ bis „Desperado“, von „Some Girls are Ladies“, „Missing you“ und „Love is free“ bis zu „Oho Vorarlberg“ – mit einer Energie ins Publikum, als wären die Songs heute noch in den Charts. Gleichzeitig verneigt sich Bilgeri vor seinen musikalischen Idolen wie Stevie Wonder, Joe Cocker, James Brown oder Lenny Kravitz. Stoff genug für Bilgeris Raukehle in Hochform und eine Rockshow der Extraklasse!

Im Cinema Paradiso St. Pölten am 25.3.20, 20 Uhr, Eintritt Vorverkauf 26 EUR, Tageskassa 28 EUR, CP Card 2 EUR ermäßigt