Jeder hat sich schon irgendwann mal von den Klängen der Panflöte verzaubert gefühlt, ob durch Musiker in der Fußgängerzone, im Radio, in einer Fernsehshow oder an einem Urlaubsstrand. Und doch ist wenig bekannt über dieses ursprüngliche Hirteninstrument. Selten aber ist, dass der Musiker sein Instrument nicht nur spielt, sondern geradezu verschmilzt in Einklang, Harmonie und Perfektion mit ihm.

„Bleib bei Dir“ nennt sie ihr neues Programm. Genau dahin werdet ihr durch ihr Spiel getragen. Sie legt ihr Erlebtes, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen über ihr Herz in die Musik. Durch ihren Atem, dem starken Ausdruck im Spiel und ihrem einzigartigen Instrument, kommt das beim Zuhörer als Wohlklang an.

Am 12. Juli erschien das neue Album von Daniela de Santos: - Wolkenspiel Romantik pur - Die daraus gespielten Titel werden ebenso verzaubern und begeistern wie ihre Klassiker.

De Santos begeistert im Stift Göttweig

Daniela de Santos könnt ihr mit all diesen Emotionen hören. Die Stiftskirche von Stift Göttweig bietet die bestmögliche Plattform in Einheit von perfekter Architektur, modernster Tontechnik und faszinierender Illumination.

Neben den bekannteren Holzpanflöten, wie der Rosenholz-Sopranflöte, der kaukasischen Nussholz-Altpanflöte und der Schilfrohr-Basspanflöte, kann Frau de Santos die weltweit erste Kristallpanflöte „Celestina“ ihr eigen nennen. Für die Ausnahmekünstlerin hat der österreichische Kristallgigant Swarovski ein weltweit einzigartiges Instrument aus Kristallglasfaser geschaffen. Nach 3-jähriger intensiver Arbeit ist ein perfektioniertes Unikat entstanden, was seinesgleichen sucht. Es klingt kristallklar, herausragend anders und unvergleichlich schön.

Die Künstlerin wird von einem eingespielten Team ins rechte Licht gesetzt. Die Tontechniker garantieren durch Professionalität im Umgang mit speziellen Klangsäulen für den perfekten Hörgenuss an jedem Sitzplatz im großen Kirchenraum. Dezente Lichteffekte runden stimmungsvoll das Konzert ab.

STIFT GÖTTWEIG, Stiftskirche Samstag, 28.09.2019 um 15:00 Uhr

STIFT GÖTTWEIG, Stiftskirche Sonntag, 29.09.2019 um 15:00 Uhr

Tickets gibt's bei allen Banken & Sparkassen, Trafiken mit Oeticket und im NÖN-Ticketshop!