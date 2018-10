Es wird heiß im Herbst im Danubium in Tulln. Grund dafür ist das Programnm: Gunkl & Walter „Herz & Hirn II“ (31. Oktober), Voodoo Jürgens singt Ludwig Hirsch (8. November), Die Echten „Haarmonian Comedists“ (9. November), Gery Seidl „Sonntagskinder“ (16. November), Thomas Stipsits „Stinatzer Delikatessen – Quasi ein Best Of (17. November), Peter Klien „Reporter ohne Grenzen (23. November), Comedy Hirten „Alles perfekt“ (24. November), Florian Scheuba „Folgen Sie mir auffällig“ (30. November), Ernst & Christoph Grissemann „Klappe, Santa!“ (6. Dezember), „Safer SiXmas“ (7. Dezember), Erika Pluhar & Adi Hirschal „Miteinander“ (8. Dezember), Markus Hirtler „Wei(h)nachten im Altenheim“ (13. Dezember), Papermoon „It’s only a Papermoon“ (14. Dezember), 23rd Guinness Irish Christmas (15. Dezember), Otto Schenk „Neues Allerbestes“ (28. Dezember), Alex Kristan „Lebhaft“ (31. Dezember), Lukas Resetarits „70er – leben lassen“ (31. Dezember).

www.tullnkultur.at

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich!