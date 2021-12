Persenbeugerin Hanna Kuntner veröffentlicht erste Single

Hanna Kuntner, eine aufstrebende Musikerin aus Persenbeug, die ihr musikalisches Talent auch bei der Show „Die NÖN sucht das größte Talent“ zeigen konnte, hat sich ihr wohl größtes Weihnachtsgeschenk selbst gemacht: ihre erste Single „Der allerbeste Tag“.

Kuntner, die selbst für die Musik lebt, unterrichtet Gesang an den Musikschulen in Wieselburg und Melk und liebt es, auf der Bühne zu stehen. Mit ihrer ersten Single möchte sie „positive Vibes und Lebensfreude ausdrücken und vielleicht jenen Menschen helfen, bei denen es gerade nicht so toll läuft“, so Hanna Kuntner.

Anmeldung zum Newsletter

Verfügbar ist ihre Erstauskoppelung auf allen Streaming-Portalen wie Spotify, iTunes, amazon music und zum Reinhören natürlich auch auf Youtube.