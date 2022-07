Die SEER sind wieder auf Tour

Werbung Anmeldung zum Newsletter

„Seerisch von der ersten bis zur letzten Sekunde“. So wird das neue SEER-Album „Ring im See“ vorgestellt und beschrieben. 18 abwechslungsreiche Lieder sind auf der CD zu finden, von Uptempo Songs, über sanfte Liebeslieder bis hin zu Country- und Reggae- Elementen. Vor allem der titelgebende Track „Ring im See“ repräsentiert den klassischen „SEER-Sound“ inklusive unverkennbarem Dialekt.

„Ober-SEER“ Fred Jaklitsch, Sabine „Sassy“ Holzinger und Astrid Wirtenberger stehen bereits seit über 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne und schaffen es dennoch immer wieder, ihre Fans aufs Neue zu begeistern. Bei der SEER-live Tour im Sommer und Herbst 2022 stehen sowohl das neu veröffentlichte Album als auch SEER-Klassiker auf dem Programm. In Niederösterreich sind Auftritte in Mariazell, Muggendorf (Bezirk Neunkirchen) und in Berndorf im Bezirk Baden geplant. .

Infos und Tickets: www.dieseer.at.