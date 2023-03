Ferienmesse Wien: NÖN-Ferienwegweiser wird präsentiert

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Niederösterreich als Ferienland, Wanderland, Freizeitland und Weinland zu präsentieren, ist für die NÖN als größte niederösterreichische Wochenzeitung mehr als nur Verpflichtung. Und das Tourismusland Niederösterreich erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Um diesen Trend zu unterstützen, bringt die NÖN die besten Urlaubsangebote mit bewährten Freizeiterlebnissen in einem speziellen Ferien-Journal heraus.

Der Ferienwegweiser erscheint am 22. März im neuen Design und wird Ihrer NÖN beigelegt. Online haben Leserinnen und Leser Zugriff auf den gesamten Inhalt unter NÖN.at/ausflugsziele.

Die insgesamt fünf Ausgaben werden bereits im Vorfeld auf der Ferienmesse Wien, die von Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. März, in der Messe Wien über die Bühne geht, am Niederösterreich-Stand in der Halle D, Stand 0205 a+b, präsentiert und sind vor Ort in der Leselounge erhältlich. Beim Niederösterreich-Stand gibt es außerdem jede Menge Ausflugs-, Kulinarik- und Urlaubstipps.

Für NÖN-Abonnenten gibt es einen Rabatt beim Eintritt!