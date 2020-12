„Eigentlich sollte ja im Dezember der Christkindlmarkt am Rathausplatz eröffnen. Nun würde es sich aber schon fast komisch anfühlen, wenn im Jahr 2020 etwas nach Plan ablaufen würde. Deshalb wird statt dem Christkindlmarkt der Eislaufplatz bereits am kommenden Montag eröffnen“, so Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice. Umrahmt wird das Angebot von stimmungsvollen Kunsthandwerk-Ständen. Nach den neuesten Meldungen der Bundesregierung, darf die rund 800 Quadratmeter große Eisfläche rund um die Pestsäule nun doch noch vor Weihnachten aufsperren und wird dann bis 28. Februar 2021 geöffnet bleiben.

Unter strengen Auflagen, beispielsweise mit begrenzter Personenanzahl am Eis, kann so die Zeit bis das Christkind kommt, verkürzt werden. „Wir haben rechtzeitig mit dem Aufbau der Fläche begonnen, um flexibel auf die neuen Verordnungen reagieren zu können. Jetzt sind wir froh, dass wir die Eisfläche mit diesem Kraftakt nun mit 14. Dezember eröffnen können. Wir beobachten die aktuellen Corona-Entwicklungen ganz genau und passen unser Konzept dementsprechend immer wieder an. Die Eindämmung des Virus hat für uns oberste Priorität“, schließt Michael Bachel.

Preise und Öffnungszeiten

Der Leiner-Eiszauber ist wochentags exklusiv für Schulklassen von 7.40 bis 13 Uhr geöffnet. Publikumslauf ist täglich von 14 bis 19 Uhr möglich, auf die jeweils geltende Verordnung (Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr) wird dabei Rücksicht genommen.

An den Wochenenden sowie in den Ferien ist von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

„Die Preise wurden bewusst niedrig angesetzt, um für alle St. PöltnerInnen einen Eislaufspaß ermöglichen zu können“, hält Bürgermeister Matthias Stadler fest. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos, ebenso können Begleitpersonen kostenlos zur Eisfläche, wenn sie selbst nicht eislaufen.

Vormittagstarife

Kinder ab 6 Jahren: 2 Euro

Jugendliche ab 11 Jahren: 3 Euro

Erwachsene ab 18 Jahren: 4 Euro

Familien (2 Erw. + 2 Kinder): 10 Euro

Nachmittagstarife

Kinder ab 6 Jahren: 3 Euro

Jugendliche ab 11 Jahren: 4 Euro

Erwachsene ab 18 Jahren: 6 Euro

Familien (2 Erw. + 2 Kinder): 12 Euro

Schlittschuhverleih