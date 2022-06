Music & Wine – Die Domäne Wachau macht Party

Werbung Anmeldung zum Newsletter

In relaxter Atmosphäre begegnen sich am 9. Juli ab 15 Uhr geschmeidige Rhythmen und fantastische Weine. Die Domäne Wachau und mehr als 25 befreundete Winzer aus allen Teilen der Region schenken ihre besten Federspiele und Smaragde aus. Gut und gerne 200 Weine stehen zur Verkostung bereit und legen die enorme Bandbreite der Region offen. Oft in Terrassen aus purem Felsen entstanden und in aufwendiger Handarbeit gelesen, laden sie dazu ein, die spannenden Facetten der Wachau kennenzulernen.

Die Musik spielt sich aber nicht nur im Glas, sondern auch rundherum ab. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Kellerschlössels und der dahinterliegenden Weinterrassen sorgen die DJs Foxy Twins mit einem abwechslungsreichen Vinyl-Mix für einen besonderen Sound.

Neben Music & Wine gibt es auch noch Cocktails & Food. Für Ersteres sorgt die Crew der XO Bar & Lounge aus Krems, für Letzteres eine Handvoll an Food Trucks, die von Bio-Eis bis Pulled Pork vielfältigste kulinarische Spezialitäten an Bord haben.

Für all jene, die von Wien aus nach Dürnstein zu Music & Wine aufbrechen wollen, hat die Domäne Wachau ein Shuttle Service eingerichtet, das um 14 Uhr von der U4 Station Stadtpark (Hotel Intercontinental) abfährt und um 22 Uhr wieder aus Dürnstein retour nach Wien fährt.

Tickets & mehr Infos unter: https://www.domaene-wachau.at/de/music-wine/