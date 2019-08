ALEXANDER GOEBEL: „Rote Lippen“

Eine charmante und humorvolle Verbeugung vor der ewigen Weiblichkeit. Seine persönlichen Erfahrungen mit dem starken Geschlecht der Frauen und ein überraschender Blick auf die großen Frauen der Geschichte: Eva im Paradies, die Damen im Harem, u.v.m.

21.09.2019 – Samstag | 20.00 Uhr

€ 25,-

NEUE BÜHNE WIEN: „Freundschaftsspiel“

Fußball und Kinderkriegen? Wie geht das zusammen? Beim österreichischen Kultautor Stefan Vögel dreht sich alles um Treffsicherheit. Was tut man nicht alles, wenn sich der ersehnte Nachwuchs nicht einstellt? Und was bedeutet wahre Freundschaft?

Regie: Marcus Strahl | Bühne: Martin Gesslbauer

Mit: Anke Zisak, Leila Strahl, Felix Kurmayer, Michael Duregger und Martin Gesslbauer

16.11.2019 – Samstag | 20.00 Uhr

€ 25,-

WOLFGANG FRIEDRICH & NEW ORLEANS DIXIELANDBAND: „Christmas in Dixieland“

Wolfgang Friedrich und Band spielt Weihnachtslieder und Jazzstandards im New Orleans Dixieland Sound.

14.12.2019 – Samstag | 20.00 Uhr

Eintritt frei – kein Ticketverkauf!

THOMAS MAURER: „Vorpremiere neues Solo“

Thomas Maurer schreibt an seinem neuen Programm. Auf das Ergebnis dürfen wir gespannt sein. Nach seinen bereits 17 Solokabarettprogrammen präsentiert Kabarettist und Schauspieler Thomas Maurer hier im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf sein 18.tes Programm.

09.01.2020 – Donnerstag | 20.00 Uhr

€ 25,-

GERY SEIDL: „HochTief“

Hoch und Tief - lasst uns surfen auf den Wellen des Lebens! Hoch und Tief ist immer nur der Blickwinkel, denn bei allem Laufen zählen am Ende des Lebens nur die Momente, in denen wir glücklich sind. So danke ich für mein halbvolles Glas. Prost..

15.02.2020 – Samstag | 20.00 Uhr

€ 25,-

WIR 4 präsentiert: „Das Beste von Austria 3“

„Zwickt's mi, i man i tram" – jetzt kommt die Originalband von AUSTRIA 3 – bekannt als „WIR4", und hat den Austropop mit im Gepäck. Ihre Hits wie „I am from Austria", „Da Hofa" oder „Jö Schau" halten „Für immer Jung“ und erleben gerade eine Wiederauferstehung, aber nicht am „Zentralfriedhof" sondern vor allem live auf der Bühne!

"WIR4", das sind Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer

16.05.2020 – Samstag | 20.00 Uhr

€ 25,-

Raiffeisenbank Krems - Bankstelle Mühldorf (Tel. +43 2732/9000-8150) sowie im NÖN-Ticketshop!

http://www.muehldorf-wachau.at