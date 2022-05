1899: Ein Radweg ins Marchfeld

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Dabei versammelten sich am letzten Mai-Sonntag dieses Jahrs hunderte Radfahrer und Radfahrerinnen in der damals noch nicht zu Wien zählenden Gemeinde Floridsdorf, um eine Route zu erkunden, der zwar bescheinigt wurde, „nicht reich an Naturschönheiten“ zu sein und durch „keine pittoreske Gegend“ zu führen, der es aber doch gelänge, „dem Radfahrer die intimen Reize des Marchfeldes mit seinen friedlichen Dörfern, stillen Weihern, den wogenden Kornfeldern und blühenden Wiesen“ zu erschließen – so das Neue Wiener Tagblatt am 29. Mai 1899.

Möglich geworden war dies durch eine Kooperation des damals mondänsten aller Wiener Radfahrvereine, nämlich des Wiener Bicycle-Clubs mit der niederösterreichischen Regierung, deren Statthalter Graf Kielmansegg als ausgesprochen radfahrfreundlich galt. Modern gesprochen handelte es sich um ein Public-Private-Partnership, die Baukosten wurden zwischen den beiden Partnern aufgeteilt, die Route führte über Leopoldau, Süßenbrunn und Aderklaa zunächst nach Deutsch-Wagram und von dort ins sieben Kilometer entfernte Bockfließ. Es war insbesondere dieser letzte Abschnitt, der mit seinen „rennbahnartigen Banquetten jedes Radfahrers Herz höher schlagen“ ließ, wie es der Bicyclist, die Vereinszeitung des Wiener Bicycle-Clubs, stolz vermeldete.

Tatsächlich wurde dieser Teil der Strecke inoffiziell noch mehrere Jahrzehnte als Rennweg bezeichnet, und bis zu einer thermischen Sanierung in den 1990er-Jahren hielt ein an der Deutsch-Wagramer Karl-Renner-Siedlung angebrachtes, vom Maler Sepp Zöchling gestaltetes Sgraffito namens Am Rennweg das Gedächtnis daran wach.