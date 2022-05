Das imperiale Erbe Habsburgs

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Hier stehen die ehemaligen Residenzen der Dynastie, Schloss Schönbrunn und die Hofburg samt dem dortigen Sisi Museum, mit Rekorden von über fünf Millionen Besuchern pro Jahr unangefochten an der Spitze. In den letzten Jahren haben sich darüber hinaus auch außerhalb der Bundeshauptstadt gelegene Ausflugsziele, wie die Marchfeldschlösser Hof und Niederweiden, das Schloss Artstetten, das Karmel Mayerling, das Schloss Laxenburg oder das Kaiserhaus Baden zu beliebten Tourismusdestinationen entwickelt. An den Standorten können Besucher das imperiale Erbe der Habsburger – sei es in Form von Kunstsammlungen, Mobiliar oder persönlichen Gegenständen – an seinem authentischen Ort bestaunen.

Die privaten Schätze der Familie Habsburg

Während die gebundenen Vermögenswerte der Habsburger, darunter das Hofärar und die Familienfonds, durch das „Habsburgergesetz“ vom 3. April 1919 in das Staatsvermögen der jungen Republik Österreich übergingen, blieb das Privatvermögen der einzelnen Mitglieder des Herrscherhauses von den Bestimmungen unangetastet – sofern diese dafür formell auf ihre Herrschaftsansprüche verzichteten. Dieser Aufforderung Folge leistete unter anderem die jüngste Tochter des Kaiserpaares, Erzherzogin Marie Valerie. Ihre Nachkommen aus der Ehe mit Franz Salvator, die Familienzweige Habsburg-Lothringen und Waldburg-Zeil, leben noch heute in ihren niederösterreichischen Familienbesitzen Schloss Wallsee, Schloss Rorregg und Schloss Persenbeug sowie in der Kaiservilla in Bad Ischl.

So kommt es, dass bei den alljährlichen Kaiserhaus-Auktionen des Wiener Dorotheums in regelmäßigen Abständen noch immer private Gegenstände aus dem Besitz des Hauses Habsburg zum Verkauf gelangen.

Imperialer Neuzugang für die Landessammlungen

Über 2.000 der in den Kaiserhaus-Auktionen des Wiener Dorotheums zum Verkauf angebotenen Gegenstände wurden vom Wiener Gastronomen Mario Plachutta erworben. So entstand in einem Zeitraum von über zehn Jahren die weltweit größte Privatsammlung an Objekten aus dem österreichischen Kaiserhaus. Mit dem Ankauf der sogenannten Kaiserhaussammlung durch das Land Niederösterreich im Jahre 2015 konnte dieser wertvolle Teil des imperialen Erbes Österreichs vor einem Verkauf ins Ausland bewahrt und für die Öffentlichkeit geschlossen gesichert werden.

Die Sammlung, welche von den Landessammlungen Niederösterreich verwaltet wird, umfasst neben Gegenständen aus dem Privatbesitz und persönlichen Gebrauch der Herrscherfamilie auch kunsthandwerklich eindrucksvolle Objekte, welche die kaiserliche Hofhaltung, den Hofstaat sowie die höfische „Alltagskultur“ der k. u. k Monarchie mit Schwerpunkt auf den Zeitraum zwischen 1848 und 1918 dokumentieren. Viele der darunter befindlichen Objekte sind Unikate von großer historischer Bedeutung, die bisher noch nie öffentlich präsentiert worden sind, und stammen direkt aus dem Besitz der Nachkommen des Kaiserhauses. Heute können ausgewählte Stücke des Bestands im Museum Niederösterreich bestaunt werden.

Ein Blick in die Kaiserhaussammlung

Was die Kaiserhaussammlung so reichhaltig macht, sind die bewegenden Geschichten, die sie uns über die persönlichen Schicksale ihrer berühmten Vorbesitzer erzählen. Diese müssen ihnen aber oftmals erst entlockt werden. So auch im Falle jener vier Highlights aus der Kaiserhaussammlung, die wir im Folgenden hier gerne vorstellen wollen.

Endlich reich

Kaiserliches weiß-goldenes Service // Tee-, Kaffee- und Mokkaservice // 1851–1858

Dass Kaiser Franz Joseph I. den luxuriösen Lebenswandel seiner Gemahlin großzügig finanzierte, ist weitgehend bekannt. Woher das Geld dafür kam, wissen aber die wenigsten.

Der Kaiser gelangte nämlich erst durch den Tod seines Onkels, des zu seinen Gunsten 1848 abgedankten Kaisers Ferdinand I., im Jahre 1875 zu einem beträchtlichen Vermögen. Das Erbe seines Onkels machte ihn um die Jahrhundertwende zu einem der reichsten Monarchen der Welt. Dennoch blieb er zeitlebens sparsam. Sein eigener, nahezu spartanischer Lebensstil stand im krassen Gegensatz zu dem seiner Gemahlin Kaiserin Elisabeth. Der Kaiser nahm ihre Extravaganzen geduldig hin und schlug ihr bis zu ihrem Tod im Jahre 1898 keinen noch so kostspieligen Wunsch ab.

Ein in der Kaiserhaussammlung vorhandenes weiß-goldenes Tee-, Kaffee- und Mokkaservice ist Bestandteil des Erbes Ferdinands an seinen Neffen. Er hatte es nach seiner Abdankung und dem Rückzug nach Prag bei der Gräflich Thun’schen Porzellanfabrik in Klösterle im Jahre 1851 in Auftrag gegeben und nutzte das insgesamt 60-teilige Tafelservice für den Privatgebrauch. Heute zählte es aufgrund seiner kunstvollen Fertigung zu den bedeutendsten Porzellangarnituren des 19. Jahrhunderts.

Nach dem Tod Ferdinands ging das Service in das Eigentum seines Universalerben Franz Joseph über, welcher es seiner Gemahlin zum Geschenk machte. Nicht aber ohne es zuvor noch aufwendig umarbeiten und die Deckel mit dem Lieblingssymbol der Kaiserin – dem Delphin – bekrönen zu lassen. Die Kaiserin pflegte das Service in der von Franz Joseph für sie erbauten Hermesvilla in Lainz zu nutzen. Als das Anwesen nach dem Tod Elisabeths auf dem Erbweg an ihre jüngste Tochter Marie Valerie gelangte, ging damit auch das Service in das Eigentum der Erzherzogin und ihrer Nachkommen über.

Foto: Landessammlungen Niederösterreich

Ein kurzer Traum

Fauteuil aus der Einrichtung des Achilleion auf Korfu // 1892

Der Delphin findet sich als Symbol auf vielen der Ausstattungsgegenstände aus dem privaten Gebrauch von Kaiserin Elisabeth wieder. So auch auf dem Mobiliar ihres als Privatrefugium errichteten Achilleion auf der griechischen Insel Korfu, von dem sich unter anderem ein Tisch und Sessel in der Kaiserhaussammlung erhalten haben. Der in der griechischen Mythologie als heiliges Tier verehrte Delphin stand für Elisabeth sinnbildlich für ihre Liebe zum Meer und als Verbindung zwischen Leben und Tod.

Nachdem das aus Mitteln der Privatkasse des Kaisers errichtete Achilleion 1892 endlich fertiggestellt worden war, verlor Elisabeth schnell das Interesse an ihrem griechischen Traumschloss. Kaum waren die 128 Zimmer des Anwesens vollständig eingerichtet, erwog sie auch schon es zu verkaufen. Franz Joseph beunruhigten die Überlegungen seiner Gemahlin sehr, denn er fürchtete einen öffentlichen Skandal. Er forderte sie in einem Brief eindringlich dazu auf sich die Sache nochmals zu überlegen.

Das Achilleion wurde schließlich erst 1897 zum Verkauf angeboten. Einen Großteil des dortigen Mobiliars ließ Elisabeth vermutlich im Februar 1898 nach Wien bringen. Die Möbel und Kunstobjekte wurden dort teils veräußert und teils zur Einrichtung der Korfu-Salons in der Hofburg und der Hermesvilla herangezogen. Auch der in der Kaiserhaussammlung erhaltene Fauteuil mit der auf der Unterseite eingebrannten Inschrift „Privatfond I.K.K. Majestät“ fand seinen Weg nach Wien. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um einen Teil jener Möbel handelt, die die Kaiserin extra für die Zimmer des Kaisers im Achilleion anfertigen hatte lassen. Dieser fand die im griechisch-pompejanischen Stil gehaltenen Möbel der übrigen Räume nämlich schlichtweg unbequem. Die Kaiserin selbst hingegen störte dies wenig, sie vermied es ohnehin tagsüber zu sitzen.

Foto: Landessammlungen Niederösterreich

Früh übt sich …

Kinderschreibgarnitur von Kronprinz Rudolf // 1865

Eines der wertvollsten Objekte der Kaiserhaussammlung ist die persönliche Kinderschreibgarnitur von Kronprinz Rudolf, die dieser vermutlich im zarten Alter von sieben Jahren von seiner Großmutter Sophie als Weihnachtsgeschenk erhalten hat. Die mit seinem bekrönten Monogramm versehene Schreibkassette besteht aus Kerzenhalter, Tintenfass, Tischglocke, Federschälchen, Löschsandlöffel, Löschwiege, Brieföffner und Petschaft.

Bei der Erziehung des jungen Kronprinzen wurde, wie es in allen Herrscherhäusern üblich war, großer Wert auf das Führen von Korrespondenzen gelegt, denn diese galten als wichtigstes Mittel der politischen Kommunikation. Von frühester Kindheit an musste der Kronprinz deshalb mehrere Briefe täglich schreiben und sich so in Wortschatz und Ausdruck üben.

Dass er Jahre später unter einem Pseudonym politische Schriften in liberalen Zeitungen publizieren sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen. Die schriftstellerische Tätigkeit Rudolfs blieb dem Wiener Hof nicht allzu lange verborgen und ließ ihn schließlich ins politische Abseits geraten.

Foto: Landessammlungen Niederösterreich

Was von Mayerling übrig blieb

Kruzifix-Corpus vom Sarg der Baroness Mary Vetsera // 1889

Oftmals sind es die vermeintlich unscheinbarsten Objekte einer Sammlung, die die spannendsten Geschichten erzählen. So auch im Falle des kleinen Kruzifixes, das bei einem Blick in das Kaiserhausdepot zwischen den imposanten Gemälden und kunstvoll verzierten Tafelservicen regelrecht fehl am Platz erscheint. Zu Unrecht, denn bei dem Kruzifix handelt es sich um eines der wenigen originären Zeugnisse der Tragödie von Mayerling, die auch heute, nach mehr als 130 Jahren, Gegenstand von zahlreichen Spekulationen ist.

Als Kronprinz Rudolf am Morgen des 30. Jänner 1889 gemeinsam mit seiner Geliebten, der jungen Baroness Mary Vetsera, Suizid begeht, löst dies eine Schockwelle aus, die nicht nur den Wiener Hof, sondern die ganze Donaumonarchie in ihren Grundfesten erschüttert. Während sich hochrangige Beamte darum kümmern den Suizid des Kronprinzen zu vertuschen und die Anwesenheit einer zweiten Leiche im Jagdschloss mit allen Mittel zu verheimlichen, wird die Leiche der 17-jährigen Baroness in ein Nebenzimmer des Schlosses gebracht, dort auf ein Bett gelegt und notdürftig mit Kleidungsstücken bedeckt. Erst rund 40 Stunden später, am Abend des 31. Jänner, wird sie untersucht und versorgt. Während der Kronprinz bereits in der Hofburg aufgebahrt liegt, wird die Baroness, um kein Aufsehen zu erregen, mitten in der Nacht nicht in einem Leichenwagen, sondern in einem Fiaker, wie eine Lebende sitzend, zum Friedhof nach Heiligenkreuz gebracht. Der Mutter und den Geschwistern der Verstorbenen wird die Teilnahme an der Beerdigung untersagt, einzig Marys Onkel dürfen anreisen, um die Leiche ihrer Nichte zu identifizieren. Als letzten Gruß lässt ihre Mutter der Verstorbenen ein kleines Kreuz in die Hände legen. Diese Grabbeigabe wird 1959 bei der Umbettung der Überreste in einen neuen Sarkophag gefunden und den Nachkommen der Familie übergeben. Von dort gelangt es 2013 über den Kunsthandel in die Kaiserhaussammlung.

Foto: Landessammlungen Niederösterreich