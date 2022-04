Donauregulierung: Die Zähmung der Fluten

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1830 war keine gute. Aus Angst vor den steigenden Fluten der Donau schliefen nur wenige. Das eiskalte Donauwasser hatte in Wien den Augarten mannshoch überflutet. In der Lichtentaler Kirche, „Zu den 14 Nothelfern“ der Schubertkirche, stand das Wasser knietief. Aufgestaut durch einen Eisstoß bahnte sich die unregulierte Donau einen Lauf quer durch das Marchfeld. Die Schneise der Vernichtung zog sich, so die Wiener Zeitung vom 5. April 1830, „durch Jedlersee, Floridsdorf und über die dortigen Straßen in das Marchfeld.“

Sie schuf „am 1. März bey-nahe ein neues Flußbett und strömte, über der niedrigen Mitte des ebenen Marchfeldes ausgebreitet, bis in die Gegenden von Lassee, Marchegg und Schloßhof hinab“. Die Folgen waren verheerend. „Menschen und Thiere kamen um, viele Häuser sind nicht mehr, und ausgedehnte Saatfelder wurden zerstört.“ Der Ort Kimmerleinsdorf wurde Geschichte, nahezu alle Häuser fielen den Fluten der Donau zum Opfer. Zwölf Tote waren zu beklagen, viele ertranken, andere wurden von einstürzenden Gebäudeteilen erschlagen. Kirche, Pfarrhof, Schule und Wirtshaus blieben erhalten. Das Dorf wurde wiederaufgebaut. Seit 1836 heißt es Franzensdorf. Mit dem neuen Namen wollte man Kaiser Franz I. eine Ehre erweisen.

450 Hochwässer in 1000 Jahren

Längs der Donau richteten immer wiederkehrende Katastrophenhochwässer schwere Schäden an. Chroniken nennen in den letzten 1.000 Jahren 450 Hochwässer. Besonders betroffen war Wien, die Reichshaupt- und Residenzstadt. Das verheerendste Hochwasser war 1501, dies zeigen die Durchflussmengen der Donau. Sind es in Wien im Schnitt 1.700 m³ Donauwasser pro Sekunde, waren es 1501 unglaubliche 14.000 (!). Daher gilt das 1501er Hochwasser als das Maß allen Schreckens. Der Ruf nach einer Lösung, sprich Regulierung, reicht dementsprechend lange zurück. Einen ersten Damm realisierte Johann Sigismund Hubert in den Jahren 1776 bis 1785 bei Floridsdorf. Dem Hochwasser von 1787 konnte er allerdings nicht trotzen. Er fiel den Fluten zum Opfer. Lediglich der Name Hubertusdamm hielt sich als Erinnerung bis in unsere Tage.

Doch unter Kaiser Franz Joseph sollte es dann klappen. Zunächst hatte man eine Donau-Regulierungs-Commission eingerichtet. Sie hatte zahlreiche Pläne ambitionierter Ingenieure begutachtet und entschied sich für das Projekt des Briten James Abernethy und des Deutschen Georg Sexauer, die einen neuen, geraden Lauf der Donau ab Nussdorf vorsahen. Wäre es nach Florian Pasetti gegangen, wäre alles beim Alten geblieben, er hielt ein neues Flussbett für unrealistisch und hatte derartige Projekte 20 Jahre lang verhindert.

„Allerhöchster Entschließung“

Am 12. September 1868 war es so weit. Der Kaiser gab mit „Allerhöchster Entschließung“, so hieß das damals, den Auftrag für die Donauregulierung von Nußdorf bis Fischamend. Für die Durchführung ermächtigte er seinen Innenminister. Er hatte die „erforderlichen administrativen, technischen und finanziellen Einleitungen mit thunlichster Beschleunigung zu treffen.“ Da es damals keine langen Behördenverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen und dergleichen gab, war das Riesenprojekt in sieben Jahren vollendet. Dafür hatte man Bagger, die schon beim Suezkanal im Einsatz waren, nach Wien geholt. Die Kosten von 24.600.000 Gulden (heute: 302 Millionen Euro) teilten sich das Reich, das Kronland und die „Commune Wien“, sprich der Bund, das Land Niederösterreich und die Stadt Wien. Heute dauern derartige Großprojekte länger. Die Realisierung der Neuen Donau, das Ausbaggern des Flussbettes im Überschwemmungsgebiet mit dem Aufschütten der Donauinsel in Wien wurde 1972 begonnen und 1988 abgeschlossen. Ausgelegt sind diese Hochwasserschutzbauten für ein Hochwasser, wie es zuletzt 1501 war.

Im 19. Jahrhundert setzte man bei den Experten auf den Rat des Geologen Eduard Suess. Er gab im entscheidenden Moment, am 15. April 1875, den Befehl, das Wasser der Donau beim Rollerdamm, einem Damm zwischen der Alten (= bisherigen Donau) und dem neuen Bett der Donau, durch das neue Flussbett zu leiten. Diese heikle Aufgabe fiel ihm zu, weil alle anderen Ingenieure plötzlich verhindert oder nicht verfügbar waren. In den nächsten Tagen wurde das Bett der alten Donau vom Lauf der neuen Donau, wobei hier der heutige Donaulauf gemeint ist, getrennt. Am 18. April befuhr ein Dampfer erstmals die Donau in ihrem heutigen Bett.

Die Eröffnung durch den Kaiser

Am Sonntag, 30. Mai 1875, wurde das neue Flussbett der Donau, jenes, das wir heute kennen, durch den Kaiser offiziell eröffnet, sprich erstmals befahren. Es war kein Band, das der Monarch durchschnitt, kein Schlussstein, den er legte, keine Pforte, die er als Erster offiziell durchschritt, sondern eine Fahrt auf der „Ariadne“, einem Raddampfer. Der Kaiser und seine Entourage bestiegen beim Festplatz bei der Stadlauer Brücke das Schiff und fuhren stromaufwärts bis nach Nussdorf in Wien Döbling. „Die Capelle spielt die ‚blaue Donau‘ [= Donauwalzer von Johann Strauß Sohn], und die Leute erfreuen sich an dem Klange; wir wissen es längst, wie wienerisch echt das Lied, wie unwahr aber sein Name ist.“ (Neue Freie Presse, 31. Mai 1875).

Im November 1874 hatte Suess, der auch Abgeordneter im Reichstag war, empfohlen, die Donauregulierung nicht nur bis Fischamend, sondern gleich bis Preßburg, dem heutigen Bratislava, zu machen. Er war für die große Lösung und argumentierte, dass es nun günstiger sei, da die Maschinen ohnehin vor Ort waren. Freilich sollte es nach der Eröffnung des neuen Flussbettes der Donau in Wien noch 30 Jahre dauern, bis der Kaiser den nächsten Eröffnungstermin wahrnahm. Am 10. Juni 1905 kam seine Majestät nach Markthof zur Gedächtniskapelle, ein Werk der Architekten Max Hegele und August Rehak. Es gab Grund zu feiern: Der Marchfeldschutzdamm war vollendet worden.

Der niederösterreichische Statthalter Graf Kielmansegg wandte sich an den Kaiser: „Nach einer beinahe vierzigjährigen rastlosen Arbeit und einem Kostenaufwande von fast 30 Millionen Kronen werden eine Reihe blühender Städte und Ortschaften am linken Stromufer oberhalb Wiens, ein namhafter Teil der Reichshaupt- und Residenzstadt selbst und 35 Gemeinden im Marchfelde dauernd vor den verheerenden Wirkungen des Stromes geschützt sein.“ Franz Joseph wusste, was man von ihm erwartete: „Ich freue Mich, aus Ihren Darlegungen zu entnehmen, daß das jetzt fertiggestellte großangelegte Dammsystem bereits wirksamem Schutz gegen die Verheerungen des Stromes gewahrt hat und so begrüße Ich denn auch die Errichtung dieser Gedächtniskapelle als Sinnbild der Hilfe Gottes, der wir das Gelingen dieses dem Wohle der Bevölkerung gewidmeten Werkes verdanken.“ (Reichspost, 11. Juni 1905)

Damit der Damm auch dauerhaften Schutz bietet, muss er gepflegt, verlässlich gewartet und bei Bedarf auch saniert werden. Zuständig dafür ist die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz, die 1927 aus der Donau-Regulierungs-Commission hervorging.

Dass nicht alleine die Donau verheerende Hochwässer bringt, sondern auch die March, zeigte ein Dammbruch am 3. April 2006 bei Jedenspeigen. Binnen Stunden stand halb Dürnkrut unter Wasser, 350 Häuser wurden evakuiert, 700 Menschen in Notquartieren untergebracht. Die Schäden beliefen sich auf rund 100 Millionen Euro.