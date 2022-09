Carnuntum: Weltstadt am Donaulimes

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Mit der Errichtung des Legionslagers, des ersten römischen Standlagers am österreichischen Abschnitt des Donaulimes, begann um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. der Aufstieg Carnuntums zu einem der wichtigsten militärischen, politischen und wirtschaftlichen Zentren an der mittleren Donau. Als Standort einer Legion, einer Hilfstruppeneinheit sowie der Gardetruppen des Provinzstatthalters spielte die Stadt über vier Jahrhunderte eine dominante Rolle in der Sicherung der Nordgrenze des Römischen Reiches. Mit den Militäreinheiten aus den anderen oberpannonischen Legionsstandorten in Vindobona (Wien) und in Brigetio (Komarom-Szo˝ny/Ungarn) verfügte der in Carnuntum residierende Statthalter der Provinz Oberpannonien über eine der mächtigsten Truppenkonzentrationen am gesamten Rhein- und Donaulimes.

Weltstadt am Donaulimes - Edition Römer Foto: Römerstadt Carnuntum

Das ca. 18 Hektar große Legionslager, das um 40/50 n. Chr. durch die Legio XV Apollinaris errichtet wurde und in dem seit dem frühen 2. Jahrhundert das Stammregiment von Carnuntum, die Legio XIIII Gemina Martia Victrix, stationiert war, ist eine der wenigen militärischen Großanlagen an der römischen Rhein- und Donaugrenze, die nicht überbaut wurde. Etwas mehr als 1,3 Kilometer südwestlich des Legionslagers befand sich ein knapp vier Hektar großes Auxiliarkastell, in dem eine rund 500 Mann starke Reitereinheit untergebracht war. Neben dem Legionslager lag eine eigene Kaserne für die aus Reitern und Fußsoldaten bestehende Garde des Provinzstatthalters, die erst in den letzten Jahren durch geophysikalische Messungen entdeckt wurde.

Carnuntum war auch Aufmarschgebiet für Militäroperationen gegen die nördlich der Donau siedelnden Germanen. Davon zeugen 21 bekannte Feldlager unterschiedlicher Größe in und um Carnuntum, die anlässlich von Feldzügen oder beim Durchmarsch von Truppenteilen errichtet wurden. Im Einzelfall sind die mithilfe der archäologischen Prospektion entdeckten und nur temporär genutzten Militärlager schwer zu datieren, doch dürften mehrere von ihnen in der Zeit der Markomannenkriege während des späteren 2. Jahrhunderts angelegt worden sein. Zu dieser Zeit war die Stadt am Donaulimes auch eines der strategischen Zentren von Kaiser Marc Aurel, der sich von 171 bis 173 n. Chr. in Carnuntum aufhielt.

Die zweigeteilte Siedlung

Die Anlage von Carnuntum in der Nähe der Hainburger Pforte, bei der die March von Norden in die Donau mündet und sich zwei der wichtigsten transkontinentalen Handelswege, die Donau und die vom Baltikum nach Italien verlaufende Bernsteinstraße, kreuzen, war von strategischen und wirtschaftlichen Überlegungen bestimmt.

Carnuntum war eine zweigeteilte Siedlung, die sich über mehr als fünf Kilometer Länge erstreckte. Im Osten entwickelte sich die Lagervorstadt (canabae legionis) um das Legionslager, die zur Zeit ihrer größten Ausdehnung eine Baufläche von etwa 75 Hektar umfasste. Hier lebten Personen, die in engen wirtschaftlichen Kontakten zum römischen Heer standen oder familiäre bzw. persönliche Beziehungen zu einzelnen Soldaten unterhielten. Westlich davon entstand gegen Ende des 1. Jahrhunderts eine eigene Zivilstadt nach dem Vorbild römischer Städte Italiens, die zur Blütezeit eine Fläche von knapp 50 Hektar einnahm. Entlang der Ausfallstraßen der Zivilstadt, die um 200 n. Chr. von einer Stadtmauer umgeben wurde, entwickelten sich ausgedehnte Vorstädte. Die gesamte Siedlungsfläche einschließlich der Vorstädte nahm mindestens 160 Hektar ein. Damit war Carnuntum im 2. und 3. Jahrhundert eine der größten römischen Siedlungszonen an der Rhein- und Donaugrenze.

Durch die archäologischen Grabungen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Carnuntum durchgeführt werden, wie auch durch die Luftbildarchäologie seit den 1960er Jahren und die geophysikalische Prospektion seit dem Jahr 1990 liegt heute eine Fülle von Ergebnissen zur Stadtstruktur und zu den unterschiedlichen Siedlungsräumen der einstigen Metropole am Donaulimes vor. Vor allem die geophysikalischen Untersuchungen im Rahmen des vom Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie (LBI ArchPro) in den Jahren 2012 bis 2015 durchgeführten Forschungsprojekts „ArchPro Carnuntum“ zur Gesamtprospektion von Carnuntum haben zu einem enormen Erkenntnisgewinn geführt.

Entwicklung einer Metropole

Mit der Gründung des Legionslagers um die Mitte des 1. Jahrhunderts und der Errichtung des Auxiliarkastells in der zweiten Jahrhunderthälfte war Carnuntum von Beginn an einer der zentralen Militärstützpunkte an der römischen Donaugrenze. Mit der militärischen Präsenz Roms begannen sich auch die beiden Siedlungszonen, die Lagervorstadt und die Zivilstadt, zu etablieren und dehnten sich im Laufe des 2. Jahrhunderts stetig aus.

Virtuelle Rekonstruktion von Carnuntum. Vier Jahrhunderte lang spielte die Stadt eine bedeutende Rolle bei der Sicherung der Nordgrenze des Römischen Reiches.





Foto: 7reasons Medien GmbH

Nach der Teilung der wohl unter Kaiser Claudius eingerichteten Provinz Pannonien in Oberpannonien (Pannonia superior) und Unterpannonien (Pannonia inferior) unter Kaiser Traian im Jahr 106 n. Chr. wurde Carnuntum zur Hauptstadt der Provinz Oberpannonien und war damit auch Sitz des Provinzstatthalters (legatus Augusti pro praetore). In der Regierungszeit von Kaiser Hadrian (117–138 n. Chr.) wurde der Zivilstadt das Stadtrecht verliehen (municipium Aelium Karnuntum) und unter Septimius Severus, der 193 n. Chr. in Carnuntum zum Kaiser ausgerufen wurde, folgte die Erhebung zur Colonia (colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum). In der Epoche der Antoninen und der Severer, etwa von der Mitte des 2. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts, erreichten beide Siedlungsteile Carnuntums auch ihre größte Ausdehnung und ihre wirtschaftliche Blüte. Carnuntum war wiederholt Aufenthaltsort römischer Kaiser und Stätte wichtiger politischer Entscheidungen. So fanden sich am 11. November 308 n. Chr. die Kaiser Diokletian, Maximianus und Galerius, vielleicht auch Licinius, zur sog.

Kaiserkonferenz in Carnuntum ein, um über den Fortbestand des Herrschaftssystems der Tetrarchie zu entscheiden. Allerdings war es bereits gegen Ende des 3. Jahrhunderts zu Schrumpfungsvorgängen an der Peripherie der Siedlungszonen und zu Verfallserscheinungen in zentralen Siedlungsbereichen gekommen. Auch das Auxiliarkastell verlor bereits gegen Mitte des 3. Jahrhunderts seine militärische Funktion. Unter Kaiser Diokletian kam es um 300 n. Chr. zu einer Neugliederung der Provinz Pannonien. Im Zuge dessen wurden die zivilen Verwaltungsagenden aus Carnuntum nach Savaria (Szombathely/Ungarn) verlagert. Das militärische Oberkommando mit dem Dux Pannoniae primae, der nun auch die Truppen in der westlichen Nachbarprovinz Noricum ripense befehligte, verblieb aber weiterhin in Carnuntum. Die Stadt war bis zur Aufgabe der Provinz Pannonien im Jahr 433 n. Chr. eines der wichtigsten militärischen Zentren am Donaulimes.

Erscheinungsbild der Stadt

Das Stadtbild von Carnuntum war geprägt von den militärischen Anlagen, zu denen neben dem Legionslager und den Kastellen auch ein Campus, ein großer Versammlungs- und Übungsplatz der Truppen in der Lagervorstadt gehörte. Zum Erscheinungsbild jeder römischen Stadt zählen zudem profane Großbauten zum Zwecke der Verwaltung, der Unterhaltung, der Hygiene und verschiedene Anlagen, die wirtschaftliche Funktionen erfüllten. Carnuntum war als Legionsstandort gegenüber anderen Städten begünstigt, weil in jeder römischen Legion auf Vermessung und Bautechnik spezialisiertes Fachpersonal zur Verfügung stand. Damit ließen sich auch technisch schwierige Bauvorhaben umsetzen.

In der Nähe des Legionslagers lag der Sitz des Provinzstatthalters, eine mehrteilige Anlage, die heute größtenteils durch die Hangrutschungen am Hochufer der Donau zerstört wurde. Das 9.400 m2 große Forum von Carnuntum, das durch geophysikalische Prospektion im Jahr 1996 entdeckt wurde, bildete wie in anderen römischen Städten das politische, juristische und religiöse Zentrum der Zivilstadt. An der Südseite der Forumsanlage befand sich der Tempel für die Kapitolinische Trias (Iuppiter, Iuno und Minerva). Neben einzelnen Kultplätzen in den Siedlungszonen lagen größere Heiligtümer wie der Tempelbezirk des Iuppiter Heliopolitanus und das Heiligtum für Iuppiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg in der Peripherie der Lagervorstadt.

Thermenanlagen durften in keiner römischen Stadt fehlen und sind auch mehrfach in Carnuntum nachgewiesen. Sie dienten nicht nur der Hygiene, sondern galten als wichtiges Zentrum des gesellschaftlichen Austauschs. So verwundert es nicht, dass die Forumsthermen der Zivilstadt mit einer integrierten Marktanlage auch der größte Gebäudekomplex innerhalb der zivilen Siedlung waren. Auch ein besonders großes Gebäude mit palastartigem Aussehen in der östlichen Lagervorstadt kann vermutlich als Heiltherme interpretiert werden. Fernwasserleitungen, die aus mehreren Richtungen in die Stadt führten, versorgten die Bewohner mit Frischwasser.

Die Zweiteilung in Zivilstadt und Lagervorstadt führte in Carnuntum mitunter zu einer Verdoppelung von Gebäudekomplexen, was besonders an den beiden Amphitheatern in Erscheinung tritt. Ein drittes Amphitheater wurde im Jahr 2012 bei geophysikalischen Messungen am Südrand der Zivilstadt unter der späteren Stadtmauer entdeckt. Dabei wird es sich um den Vorgängerbau des Amphitheaters handeln, das nach 200 n. Chr. im südlichen Vorfeld der Zivilstadt errichtet wurde.

Virtuelle Rekonstruktion des Forums der Zivilstadt Foto: 7reasons Medien GmbH

Singulär sind Bauprojekte wie die Stadtmauer und eine öffentliche Herberge (mansio) in der Zivilstadt sowie ein großer, isolierter Gebäudekomplex nordwestlich des Amphitheaters der Zivilstadt, der als Gladiatorenschule interpretiert wurde.

Etwa 900 Meter südlich der Zivilstadt wurde vermutlich in der Regierungszeit von Kaiser Constantius II. (351–361 n. Chr.) nochmals ein Monumentalbau errichtet. Das spätantike Triumphalmonument in Form eines Vierpfeilerbaus ist unter dem Namen „Heidentor“ heute das Wahrzeichen von Carnuntum.

Wirtschaft und Handel in der Großstadt

Carnuntum befand sich an einem bedeutenden Handelsknotenpunkt an den Flüssen Donau und March sowie am Kreuzungspunkt der Limesstraße und der vom Baltikum nach Italien verlaufenden Bernsteinstraße. Die geographische Lage der Stadt begünstigte die Entwicklung Carnuntums zu einem bedeutenden Wirtschafts- und Handelszentrum am Donaulimes. Das Hinterland war fruchtbar und reich an Rohstoffen. Das schnelle Wachstum der Stadt und die daraus resultierende hohe Siedlungsdichte steigerte die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Luxusartikeln. Was nicht aus der näheren Umgebung gedeckt werden konnte, wurde importiert. Die Händler brachten im 1. Jahrhundert vor allem Produkte aus Italien und dem oberen Adriaraum wie etwa istrisches Olivenöl nach Carnuntum. Später gewannen Handelsrouten in den Westen an Bedeutung. So wurden Olivenöl und Fischsauce aus Spanien und das beliebte römische Tafelgeschirr aus Gallien und Rheinzabern importiert. Aus der Ägäis und der Levante wurden zudem Wein, eingelegte Datteln und Feigen bezogen. Aus den germanischen Territorien nördlich der Donau kamen Fleischprodukte, Wolle, Tierhäute und Honig ebenso wie Sklaven nach Carnuntum. Besonders begehrtes Handelsgut war Bernstein, der vom Baltikum über die Bernsteinstraße in das Römische Reich gelangte und in erster Linie als Rohstoff für Schmuck, Ziergegenstände und Luxusartikel diente. Antike Berichte wie auch die zahlreichen Funde verdeutlichen die Rolle Carnuntums als wichtiger Umschlagplatz und zeugen von der Bedeutung der Stadt im Bernsteinhandel.

Vielfalt der Bevölkerung

Die Stadt war aufgrund ihrer Lage, der vorhandenen Infrastruktur und des fruchtbaren Hinterlandes für viele Menschen ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten. Durch die anfänglich mit dem Militärtross mitgereisten Angehörigen der Soldaten und Sklaven wie auch durch den Zuzug von Händlern, Handwerkern und anderen Zivilisten wurde Carnuntum zu einem Schmelztiegel von Menschen aus den verschiedensten Teilen der damals bekannten Welt. Die Bevölkerung besaß eine große ethnische Vielfalt und war multikulturell geprägt.

Vom Sklaven über einheimische Kelten und römische Bürger bis hin zu Mitgliedern des Ritterstandes und zum Statthalter, der dem Senatorenstand angehörte, war die Bevölkerung von Carnuntum ein Abbild der römischen Gesellschaft, die zusätzlich mit Soldaten und Veteranen der Legion und der Hilfstruppen durchmischt wurde. Der aus Antiochia in Syrien stammende Caius Domitius Zmaragdus ist einer der vielen Zuwanderer, die sich in Carnuntum gut etablieren konnten. Er erlangte beträchtlichen Wohlstand und stiftete als Mitglied des Stadtrates den Bau eines ganzen Amphitheaters.

Die Gemeinden Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg — das antike Siedlungsgebiet erstreckte sich vom Amphitheater bis zum Pfaffenberg (heutiger Steinbruch Foto: Luftbildarchiv, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien

Die Einwohnerzahl von Carnuntum ist nur schwer abzuschätzen. Zur Zeit der größten wirtschaftlichen Blüte am Beginn des 3. Jahrhunderts könnten etwa 50.000 Personen in den beiden Siedlungszonen gelebt haben. Hinzu kamen rund 7.000 in Carnuntum stationierte Soldaten sowie abkommandierte Militärangehörige aus den verschiedenen Einheiten der Provinz, die im Stab des Statthalters mit Aufgaben im Rahmen der Provinzverwaltung betraut waren. In der Spätantike wurden vermehrt Germanen als sogenannte Föderaten im Römischen Reich angesiedelt, die im Gegenzug den Grenzschutz übernahmen und Soldaten für das spätrömische Heer stellten. Die Funde entlang des norisch-pannonischen Limes lassen in dieser Zeit auf ein Zusammenleben von romanisierter Bevölkerung und Germanen schließen. Schließlich kam es im Laufe des 5. Jahrhunderts zum Erliegen einer organisierten Grenzverteidigung und zur endgültigen Aufgabe der beiden Provinzen im heutigen Österreich. Pannonien wurde 433 n. Chr. offiziell an die Hunnen abgetreten und ab der Mitte des 5. Jahrhunderts verlieren sich auch sämtlich Spuren antiker Siedlungstätigkeit in Carnuntum.

Artikel von Eduard Pollhammer, Archäologe in Carnuntum