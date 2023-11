Niederösterreich ist ein Land der Freiwilligen. Jeder Zweite ist ehrenamtlich tätig – in einem Verein, im Kultur- und Bildungsbereich, im Sozialwesen, im Sport, in Umwelt- und Blaulichtorganisationen oder in der Kinder- und Krankenbetreu-ung.

Rund 50 Anbietende präsentieren am Sonntag, 12. November, von 10 bis 17 Uhr wieder ihre Angebote zur Freiwilligenarbeit bei der NÖ Freiwilligenmesse im Regierungsviertel in St. Pölten. Sie geben Einblick in ihre Arbeit, stehen für Fragen und Auskünfte bereit und helfen so, für jeden Interessierten das richtige Angebot zu finden.

„Ehrenamtliches Engagement erfordert von jedem Einzelnen, Zeit zu schenken. Zugleich bekommt man sehr viel zurück, es bereichert unser Leben. Die Freiwilligenmesse zeigt Möglichkeiten auf, wie und wo man sich aktiv einbringen kann“, so Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich und Initiator der Messe.

Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Philipp Jelinek, bekannt aus der ORF-Sendung „Fit mit Philipp“, begeistert das Publikum mit interaktiven Fitness-Motivationstipps. Influencer Marvin Hicks gibt Tipps für Social-Media-Arbeit in den Vereinen. Workshops und Vorträge über Erste Hilfe oder Regionalität bei Festen und Veranstaltungen sowie die Buchvorstellung „Hilfreich helfen“ von Markus Fellinger sind nur einige Auszüge.

Ein Radio-NÖ-Frühschoppen, die Leistungsschau der Blaulichtorganisationen sowie ein So-schmeckt-Niederösterreich-Schmankerlmarkt machen den Tag zu einem Gesamterlebnis. Im Rahmen des Tags der offenen Tür im Regierungsviertel können die Gäste von 11.30 bis 13 Uhr auch das Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchen. Experimente und Versuche am Marktplatz Wissenschaft oder Aktivstationen von „Tut gut!“ animieren zum Mitmachen. Forum Landtag, das Museum NÖ, das Festspielhaus, das Landesarchiv, die Landesbibliothek und das ORF Landesstudio NÖ gewähren einen Blick hinter die Kulissen.

Mehr Infos: www.kulturregionnoe.at

