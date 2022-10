Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Ein Fest zum Auftakt eines noch viel größeren Events ging im NÖ Landhaus in St. Pölten über die Bühne: Die Kulturvernetzung NÖ und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner luden über 200 Künstlerinnen und Künstler zum Auftakt der 20. NÖ Tage der Offenen Ateliers – ein kurzweiliger Abend zu Ehren der überaus lebendigen Kunstszene in NÖ. „Der Abend, wie überhaupt die Tage der Offenen Ateliers, ist der Beweis dafür, welch kulturelle Kreativität in unserem Bundesland steckt, sowohl in der Hochkultur wie auch in der Breitenkultur“, zeigt sich die Landeshauptfrau begeistert.

20. NÖ Tage der Offenen Ateliers am 15. und 16. Oktober – Europas größte Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk. Ein Wochenende – 1.000 Künstlerinnen und Künstler – 100.000 Kunstwerke – Bustour mit Carl Aigner am 16. Oktober.

Mehr Infos: www.tdoa.at