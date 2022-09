Ein Programm, so bunt wie das Herbstlaub

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

In Blindenmarkt im Bezirk Melk jagt im Oktober ein kulturelles Highlight das nächste. Die Herbsttage Blindenmarkt werden traditionellerweise mit einer großen Operetten-Inszenierung eröffnet. Ab 7. Oktober wird „Der Graf von Luxemburg“ von Franz Lehár gespielt. Erich Kästners „Emil und die Detektive“ ist die zweite Eigenproduktion des Festivalteams und startet mit der Premiere am 23. Oktober. Neben den beiden Eigenproduktionen zählen auch der Auftritt von Max Müller mit seinem Programm „Tierisch!“ und das „Konzert für alle“ am Nationalfeiertag zu den Highlights. Auch in diesem Jahr steht die Hilfe für Benachteiligte im Fokus der Herbsttage.