Start des Christkindlmarkts

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Bei der Eröffnung des Christkindlmarkts am Rathausplatz wurde der Christbaum, der aus Lunz am See kommt, feierlich zu den ersten offiziellen Klängen des neuen Glockenspiels beleuchtet. Musikalisch gab es ein Highlight auf der Bühne zu sehen: Cantores Dei unter der Führung von Monika Ballwein. „Wir können auf ein super Eröffnungswochenende zurückblicken“, zieht Marktleiter Dietmar Zeiss Bilanz.

Ab dem 1. Dezember gibt es wieder die Beleuchtung der Adventfenster im Rathaus zu bestaunen. Die Einnahmen in der Höhe von 2.400 Euro werden gespendet.