St. Pölten lädt zum EU-FORUM mit Franz Fischler .

Ganz im Zeichen der EU und Europas stehen der 24. und 25. April in St. Pölten. So lädt die Stadt unter dem Titel „Europa daheim – Wie können wir den großen europäischen Herausforderungen im Kleinen begegnen“ in der ehemaligen Synagoge zum großen EU-FORUM, das mit hochkarätigen EU-Experten aufwartet.