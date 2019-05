"Raggabund" beim Reggaejam in der Burgarena Reinsberg .

Mit dem Reggaejam in der Burgarena Reinsberg hat sich das Kulturdorf zu einer Pilgerstätte der Reggaeszene entwickelt. Am Samstag, 22. Juni 2019 ist es wieder soweit und die Burgmauern werden in „rot-gelb-grünen“ Farben erstrahlen.