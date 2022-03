Das Narzissenfest 2022 mit einer Premiere

Als Ringveranstaltung – also abwechselnd in allen drei Ausseerland-Gemeinden – soll ab kommendem Frühling das allseits beliebte Narzissenfest stattfinden. Ausgehend vom Festsonntag am 29. Mai 2022 in Altaussee soll die Fackel in den darauffolgenden Jahren von Bad Aussee nach Grundlsee weitergegeben werden. „Coronabedingt hat sich das Reiseverhalten geändert. Wir passen das Fest an und stellen es gleichzeitig auf sichere Beine – für die Gäste, die Teilnehmenden und auch für die Finanzen“, erklärt Obmann Rudolf Grill. Gäste setzen aktuell mehr auf sanften Tourismus und meiden Massenveranstaltungen. Zudem werden aktuell immer mehr Kurzreisen gebucht. Mit der Neuausrichtung des Narzissenfests haben Mitwirkende, Organisatoren und Festgäste weniger Stress und können die Veranstaltung entspannter genießen. Ein zentraler Austragungsort hat zudem den Vorteil, dass Gäste ihren Aufenthalt flexibler gestalten können.

Anmeldung zum Newsletter

Foto: Martin Huber

Das 62. Narzissenfest findet von 26. bis 29. Mai 2022 statt und sorgt mit einem bunt gemischten Programm für leuchtende Augen bei Jung und Alt. So gibt es auch wieder liebgewonnene Veranstaltungen wie den Maitanz der Kinder und die Mode Show – die besondere Präsentation der heimischen Handwerksbetriebe. Überlegt wird, die Mode Show auf Laufstegen in jedem Stockwerk im Kur- & Congresshaus Bad Aussee zu organisieren, sodass mehr Gäste in den Genuss der Präsentation kommen. Auch das Oldtimer-Treffen, der Blasmusik Sternmarsch und die Narzissennacht in Bad Aussee gehören zu Fixpunkten. Bei einer Auftaktveranstaltung am 26. Mai 2022 werden die neuen Hoheiten vorgestellt und gekrönt. Dazu gibt es Musik verschiedenster Genres. Ab sofort können sich junge Mädchen als Narzissenhoheit bewerben, das Casting findet am 7. Mai 2022 in der Seevilla in Altaussee statt.

Info: www.narzissenfest.at