Die Vorbereitungen für das 47. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend laufen auf Hochtouren. Mehr als 5.500 Jugendliche werden dabei von 4. bis 7. Juli ihre Zelte in der Stadt Mank (Bezirk Melk) aufschlagen.

Auf Hochtouren tagt deshalb bereits der Organisationsstab der Manker Feuerwehr rund um FF-Kommandant Roland Pichler: „Wir sind im Zeitplan, alles läuft nach Plan. Für uns ist es eine Auszeichnung, zum 145. Jubiläum unserer Feuerwehr diese Veranstaltung ausrichten zu dürfen.“

FF Mank

Bisher investierte die Feuerwehr mehrere Hunderte freiwillige Stunden. Beim Bewerbswochenende kann das Organisationsteam auf den Zusammenhalt in der Stadtgemeinde bauen. Insgesamt hat Pichler ein Team aus 350 Freiwilligen – über Feuerwehrmitglieder, Mitglieder anderer Vereinen sowie die restliche Bevölkerung – zur Verfügung. „Es ist kein Event der Feuerwehr alleine. Es ist ein Event von Mank für die Jugend“, ist Pichler stolz auf den Zusammenhalt im 3.200-Seelen-Ort.

Enorme Herausforderung für die Gemeinde

Von einer enormen Herausforderung für die Gemeinde spricht Manks VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger, er ist aber optimistisch: „So wie schon den Landeswettkampf 2015, bei dem wir bewiesen haben, dass wir eine perfekte Organisation abliefern können, werden die Gemeinde und die Feuerwehr auch dieses Mal zeigen, dass wir eine perfekte Veranstaltung auf die Beine stellen.“

Für die 5.500 Teilnehmer steht eine rund 18 Hektar große Fläche am Ortsende zur Verfügung. Die Leistungsbewerbe werden auf der Sportanlage des USC Mank abgehalten. Daneben gibt es für die Jugendlichen eine Fülle an Freizeitangeboten. Der Samstag ist abermals Besuchertag, wo die Lagertore für alle Besucher offen stehen. Highlight am Samstag: der Junior-Fire-Cup mit den besten 18 Jugendgruppen aus Niederösterreich.