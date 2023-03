Präsentation des NÖN-Ferienwegweisers auf der Ferienmesse in Wien

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Jede Menge Ausflugs-, Kulinarik- und Urlaubstipps aus Niederösterreich (und der ganzen Welt) gab es in der Vorwoche bei der Ferienmesse in der Messe Wien. Niederösterreich als Ferienland, Wanderland, Freizeitland und Weinland zu präsentieren, ist auch für die NÖN als größte niederösterreichische Wochenzeitung mehr als nur Verpflichtung. Denn das Tourismusland Niederösterreich erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Um diesen Trend zu unterstützen, bringt die NÖN jedes Jahr pünktlich zur Eröffnung der Ferienmesse die besten Urlaubsangebote mit bewährten Freizeiterlebnissen in einem speziellen Ferien-Journal heraus. Dieser ist das Universal-Nachschlagewerk in Sachen Urlaub und Freizeit in Niederösterreich. Der Ferienwegweiser Ihres Viertels ist auch der aktuellen NÖN-Ausgabe beigelegt. Online haben Leserinnen und Leser den vollen Zugriff auf alle fünf Ausgaben (Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel, NÖ Süd und die kompakte landesweite Übersicht „Niederösterreich“). Zu finden unter: NÖN.at/ausflugsziele.