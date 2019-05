Die ersten zwei Fußballgolf-Turniere des Club Niederösterreich 2017 und 2018 entpuppten sich in jeder Hinsicht als großer Erfolg. Einerseits konnten dank der Spendenfreudigkeit der beteiligten Firmen und Organisationen insgesamt sechs in Not geratene Familien mit 20.000 Euro unterstützt werden. Und andererseits fanden die Teilnehmer großen Gefallen an der seltenen Sportart.

Für den Club Niederösterreich ist dies Grund genug, am Freitag, dem 14. Juni, um 14.30 Uhr im Diamond Country Club Atzenbrugg zum dritten Mal ein Fußballgolf-Turnier zu veranstalten, das – wie der Name ohnedies verrät – eine Mischung aus Fußball und Golf darstellt. Es geht im Wesentlichen darum, in mehreren, von Fußballprofis angeführten „Flights“ einen Fußball analog zum Golfen mit möglichst wenigen Schüssen in vergrößerten Löchern zu versenken. Als Flight-Kapitäne stellen sich diesmal Toni Pfeffer, Thomas Janeschitz, Felix Gasselich, Josef Wahl, Reinhard Kienast und Willy Kaipel in den Dienst der guten Sache. In gewohnter Weise wird Sportmarketing Hebenstreit sein Knowhow für die Organisation und Durchführung des Turniers gratis zur Verfügung stellen.

Ein Teil des Spendenerlöses wird heuer an das HILDE UMDASCH HAUS der Malteser Kinderhilfe in Amstetten gehen. Es steht für ein neuartiges Wohn- und Pflegekonzept und bietet Platz für zehn Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose, bei denen hoch komplexer Pflegebedarf gegeben ist. Das Leistungsspektrum ist breit, es erstreckt sich von Kurzzeit- über Langzeitpflege bis hin zu einem Hospiz- und einem Bedarfskrisenplatz.

Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich in die Gruppe der Helfenden und Spielenden einreihen wollen, sind herzlich eingeladen, sich beim Club Niederösterreich zu melden (info@clubnoe.at oder 02275/930 800). Es können siebenköpfige Teams, denen jeweils ein ehemaliger Fußballprofi als „Kapitän“ zur Verfügung gestellt wird, für einen Spendenbeitrag in Höhe von 2.000 Euro nominiert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Einzelspieler-Tickets zum Preis von 300 Euro zu erwerben und damit in einem gemischten Team anzutreten.