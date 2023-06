Vielfältiges Angebot und tolles Programm bei den Regionssporttagen

Rund 3.500 Sportvereine und etwa 6.600 Sportanlagen, die ein vielfältiges Sport- und Bewegungsangebot für Jung und Alt bieten, gibt es in ganz NÖ. Doch oft wissen vor allem Kinder und Jugendliche nicht ausreichend über das vielfältige Angebot in ihrer Umgebung Bescheid und können die Angebote dementsprechend nicht nutzen. Mit den Regionssporttagen sollen Vereine einer Region eine Plattform erhalten, um ihr Sport- und Bewegungsangebot zu präsentieren sowie insbesondere Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern und so dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken.

Acht Regionssporttage sind über den Sommer geplant, der erste fand bereits in Ybbs statt. Bei jedem gibt es neben den vielfältigen Vereinsangeboten und Mitmach-Stationen auch eine Verlosung mit tollen Preisen. Zudem wird bei jedem Event mindestens ein NÖ Sportstar oder Profiverein zu Gast sein.

Termine