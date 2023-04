Tuesday Nightskating rollt durch Wiener Neustadt und St. Pölten

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Von Mai bis September stehen wieder jeden zweiten Dienstagabend abwechselnd in St. Pölten und Wiener Neustadt jeweils neun Ausfahrten auf dem Programm. Los geht’s am 9. Mai in der Landeshauptstadt. Treffpunkt ist immer um 19 Uhr beim Klangturm in St. Pölten bezieungsweise am Maria-Theresien-Platz in Wiener Neustadt. Um 19.30 Uhr geht es dann jeweils los.

„Unsere Tuesday Nightskating-Community wird jedes Jahr größer, denn gemeinsam macht Sporttreiben einfach noch mehr Spaß. Gute Musik, verschiedene Mottos und freie sowie sichere Fahrt auf den Straßen sorgen dabei für ein ganz besonderes Freizeit-Erlebnis. Zusätzlich gibt es heuer bei jeder Ausfahrt ein tolles Rahmenprogramm sowie Getränke, Snacks und vieles mehr“, freut sich auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer auf das Erfolgsprojekt.