Ein neuer Head Coach, Florian Hallach voriges Jahr noch Offense Coordinator, hat heuer das Steuer übernommen, unterstützt wird er in der Defense von Christoph Endl einem ehemaligen Defense Liner. Uns erwartet heuer eine sehr starke Liga. Die Bratislava Monarchs, die wieder aus der AFL zurückgekehrt sind, sind wieder Ligafavorit, die Vienna Knights haben im Vorjahr knapp die Silver Bowl verloren und werden wieder alles daransetzen heuer diese zu erreichen. Aber auch die Styrian Bears sind keine unbekannten Gegner und die Vienna Vikings II versprechen jedes Jahr wieder hart umkämpfte Matches.

Die Saisonvorbereitung war gründlich, einem kräfteraubenden Camp Mitte Februar folgten zwei Probespiele um die neu erarbeiteten Spielzüge einzusetzen. Bei einer immer jünger werdenden Mannschaft sind diese Vorbereitungsspiele immens wichtig . Heuer sind rund 15 Spieler der vorjährigen U18 Mannschaft spielberechtigt und werden bereits in die Kampfmannschaft integriert.

Aber auch auf den Nachwuchs unter der Leitung von Michael Steiner und die Cheerleader unter der Leitung von Madeleine Ruprechter wird nicht vergessen. In dieser Saison wird ein Team in der U15 und in der U19 genannt und wenn das Try Out am 5. April erfolgreich ist kann auch wieder eine U13 ins Rennen gehen.

Die Cheerleader haben in der Zwischenzeit ein erfolgreiches Danceteam aufgebaut, die Peewees, das Nachwuchsteam (8 – 13 Jahre) der Cheerleader, sind jetzt fixer Begleiter aller Spiele und auch in den anderen Altersklassen (ab 5 Jahren) wird fleißig trainiert. Ob auch wieder in den verschiedenen Wettkampfsparten angetreten werden kann, klärt sich ebenfalls am Try Out, hier hoffen die Invaders auf zahlreiche Beteiligung um viele neue Cheerleader und Dancer willkommen zu heißen.

Die Generali Invaders werden auch heuer wieder mit vollem Kampfgeist in die Saison starten, ein Erreichen der Play Offs ist das Ziel, die Silver Bowl in St. Pölten zu spielen wäre eine schöne Draufgabe.

Die Heimspieltermine der Invaders sind:

6.4.2019 gegen die Styrean Bears

11.5.2019 gegen die Vienna Knights

1.6.2019 gegen die Vienna Vikings II

22.6.2019 gegen die Bratislaver Monarchs

Alle Spiele starten um 16.00h

Ort: Egger Homefield