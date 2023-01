"Agricola": Comeback mit großer Show in Purgstall

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Nach zweijähriger Pause kehrt die legendär-kultige Dinner-Show „Agricola“, das erste Varieté in einem Bauernhof, mit dem neuen Programm „Paradise“ zurück auf die Bühne im Ramsauhof in Purgstall. Die Show feiert aber nicht nur ihr Comeback, sondern auch das zehnjährige Jubiläum des Varieté-Formats. Die Inszenierung steckt voller Überraschungen und emotionaler Höhepunkte. Sie setzt neue Maßstäbe im Zusammenspiel aller Kunstformen und lässt seine Besucherinnen und Besucher genussvoll eintauchen in die magisch schillernde Welt von Träumen und Fantasien. Geboten wird eine harmonische Verschmelzung von faszinierendem Ambiente und dem Zauber traumhafter Kulissen, grandiosen Darbietungen preisgekrönter Künstler samt kulinarischen Verwöhnprogramm in vier Gängen. Zu sehen ist die Show noch bis Ende Februar jeden Freitag, Samstag und Sonntag.

Mehr Infos und Karten: www.ramsauhof.com