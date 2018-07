Österreichs großer Gesangswettbewerb lockt von 29. September bis 27. Oktober in den Fischapark nach Wiener Neustadt. In der Jury und auch live on stage: Popstar James Cottriall.

Die Termine: Pre-Selection (29. September, 12 bis 14 Uhr + 15 bis 17 Uhr), 1. Show (5. Oktober, 17 bis 19 Uhr), 2. Show (6. Oktober, 15 bis 17 Uhr), 3. Show (12. Oktober, 17 bis 19 Uhr), 4. Show (13. Oktober, 15 bis 17 Uhr), Halbfinale (22. Oktober 14 bis 17 Uhr), Finale ( 27. Oktober 14 bis 17 Uhr).

Infos, Teilnahmebedingungen und Jury: www.thevoice2018.at