Über 1.000 Namensvorschläge – einige natürlich auch mehrfach – langten in der NÖN-Redaktion für das neue Lokal von Gastronom Otto Raimitz in St. Pölten-Stattersdorf ein. 14 Mal wurde Klang.Spiel vorgeschlagen, und genauso soll das Lokal, auch heißen. Aus den 14 Eisendungen wurden nun drei Gewinner gezogen, die sich über einen Kurzurlaub in Dubai freuen können.

Gastronom Otto Raimitz gratulierte Christoph Kretz (in Vertretung von Sonja Kretz aus Etsdorf), sowie Martina Ratzinger und Nicole Höllriegl aus St. Pölten-Stattersdorf zu ihren Preisen.