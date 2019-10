Besonderen Geburtstag im Parlament gefeiert.

64, exakt so alt wie Österreichs Neutralität, ist Jakob Seif-Puschner (am Bild in der Mitte) aus Markt Piesting. Er war am Nationalfeiertag mit Gattin Brigitte ins Büro von Bundesratspräsident Karl Bader eingeladen – inklusive Exklusivführung und Geburtstagsgeschenk. Ausgeschrieben hatte das zugehörige Gewinnspiel das Parlament gemeinsam mit NÖN.at.