NÖN präsentiert Bundesliga-Kracher in Unterstinkenbrunn!

Dieser sportliche Leckerbissen wird am Dienstag, den 21.6.2022 um 18:30 Uhr stattfinden. Moderator und Kommentator kann natürlich kein Geringerer als der legendäre Andy Marek sein.

Die Tickets kosten im Vorverkauf lediglich €13,- und an der Abendkassa €18,-. Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt gratis. Außerdem gibt es einen abgesperrten VIP Bereich, in welchem man den Spielern ganz nah sein kann. Die Tickets hierfür sind allerdings nur noch in geringem Kontingent verfügbar. Tickets erhalten Sie am Sportplatz Unterstinkenbrunn (bei jedem Heimmatch bzw. Training), Gemeinde Unterstinkenbrunn, bei allen Spielern/Funktionären bzw. unter ticket@sv-unterstinkenrunn.at oder unter +43 670/3590478.

Es wird außerdem einen Parkplatz hinter der Haupttribüne geben, weshalb auch größere Gruppe mit Autobussen gerne empfangen werden. Dieses Event der Extraklasse sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Der SV Unterstinkenbrunn freut sich jetzt schon auf ein sensationelles Fußballfest mit vielen Fans vor Ort.

Die NÖN verlost 4x2 Tickets für das Match!